Alla guida di un'auto rubata fugge contromano sulla ss16 alla vista dei carabinieri: catturato a Montemarciano

FALCONARA MARITTIMA – Alla guida di un’auto rubata, fugge alla vista dei carabinieri lungo la strada statale 16 contromano. Nasce così un rocambolesco inseguimento, con i militari che sono riusciti a bloccare l'uomo una volta giunti a Montemarciano. L’episodio, accaduto questa mattina, ha avuto come protagonisti il reparto del Norm della Compagnia Carabinieri di Ancona - Sezione Radiomobile – i quali al termine dell’operazione hanno denunciato a piede libero un ventenne originario del foggiano, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Marconi a Falconara Marittima, i militari hanno notato un’autovettura sospetta su cui stava viaggiando l’uomo, che ha imboccato contromano la ss16 e che, alla vista dei militari, ha tentato la fuga. È così iniziato un inseguimento, al termine del quale il ragazzo è stato fermato e bloccato all’altezza di Montemarciano, prima di essere condotto presso il comando provinciale dei carabinieri del capoluogo dorico per gli accertamenti del caso.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una centralina utile ad avviare la macchina, oggetto di furto, su cui viaggiava l’uomo. Infine il questore Cesare Capocasa ha firmato ed emesso nei confronti dell’uomo un foglio di via obbligatorio della validità di due anni. L’uomo è stato infatti ritenuto socialmente pericoloso, traendo profittto dalle attività illecite commesse e dalla sua frequentazione con pregiudicati.