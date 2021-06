Fuga di ossigeno in ospedale: scatta l'allarme in corsia

Una fuga di ossigeno all'ospedale di Osimo ha fatto scattare l'allarme tra i pazienti lunedì 28 giugno. Tutto è partito dal guasto di una valvola del tubo di ossigeno collegata alla botte esterna che connette i due reparti di Gastroenterologia e Chirurgia.

I tecnici specializzati si sono messi subito al lavoro e nel giro di tre ore il pericolo è stato scongiurato. Dopo l’esposto presentato da Anaao Assomed Marche, i lavori di messa in sicurezza del serbatoio per l’ossigeno liquido dell’ospedale sono iniziati subito dopo. I vigili del fuoco del distaccamento locale hanno effettuato diversi sopralluoghi per scongiurare qualsiasi rischio o pericolo per i pazienti.