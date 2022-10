Prima forzano l'alt, poi la fuga da film per le vie della città. Arrestato un 28enne: è caccia agli altri banditi

OSIMO - Era a bordo di un furgone la cui targa era nota ai carabinieri per dei furti commessi nella Valmusone. Lui, un 28enne residente nel foggiano, ha forzato il posto di blocco e poi è fuggito insieme ad altri due banditi per le vie della città. La sua corsa è però finita nei pressi del casello di Loreto, dove è stato fermato ed arrestato. E' successo questa notte.

L'arresto e la convalida

Il giovane si è dato alla fuga dopo aver bruciato l'alt dei carabinieri, sgasando a tutta velocità tra le strade di Osimo. I carabinieri lo hanno seguito fino al casello di Loreto dove sono riusciti ad arrestarlo. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona. Per il 28enne convalidato l'arresto con obbligo di dimora in Puglia. Sono in corso le ricerche degli altri due banditi che invece sono riusciti a scappare.