Fuga in bici seminando il panico tra vetture e pedoni: vede la polizia e prende una rotatoria contromano

ANCONA – Ha tentato una fuga rocambolesca e spericolata in bicicletta, slalomeggiando tra le vetture, salendo sul marciapiede e imboccando una rotatoria contromano per sfuggire agli agenti di Polizia, che sono però riusciti a fermarlo. Protagonista dell’episodio un 37enne già noto alle forze dell’ordine, che quest'oggi durante un normale servizio di controllo del territorio nei pressi di via Maestri del Lavoro avevano notato la sua presenza, come pure il cambio improvviso di andatura alla loro vista.

L’uomo, dopo l’alt intimato dagli agenti, ha così cominciato a darsi alla fuga, lanciandosi a velocità sostenuta nel traffico, procedendo a zig zag tra le macchine ed invadendo anche la corsia opposta nonostante le intersezioni, le curve e la doppia striscia continua sulla segnaletica orizzontale. Una volta arrivato in corrispondenza della fermata del bus, è salito sul marciapiede opposto al suo senso di marcia a folle velocità in uno spazio ristretto, con il rischio di travolgere i passeggeri che si apprestavano alla discesa dall’autobus, per poi saltare da una corsia all’altra creando una situazione pericolosa per la circolazione di mezzi e pedoni.

Una volta fermato, la Polizia ha riconosciuto il 37enne italiano, tossicodipendente già conosciuto ed autore di furti e rapine avvenuti nei giorni scorsi, tra cui quella consumata ai danni di un esercizio commerciale lo scorso 31 ottobre eseguita minacciando la vittima con un fondo di bottiglia rotto. Già gravato da una misura cautelare – l’Avviso Orale, emesso lo scorso agosto e non rispettato – che lo obbligava a presentarsi alla Polizia Giudiziaria, è stato dapprima condotto in Questura e denunciato, quindi sottoposto a fermo – poi convalidato – e condotto presso il carcere di Montacuto.