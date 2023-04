ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Flavia per una fuga di gas da un appartamento al terzo piano. Sul posto sono arrivate due squadre con autoscala e sono state evacuate in via precauzionale 20 persone. Chiusi i contatori del gas. Presente sul posto anche la Polizia, la Croce Gialla e il 118.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO