Guasto al tubo e fuga di gas nell'appartamento: coppia in ospedale

Fuga di gas in casa: due anziani finiscono in ospedale. Intervento dei vigili del fuoco ieri sera intorno alle 20 in un appartamento in via Sassoferrato ad Ancona. Stando alle prime ricostruzioni i due anziani, una volta usciti dal bagno, avrebbero accusato un lieve malore.

Il marito di 80 anni a quel punto si sarebbe messo in contatto con un conoscente che lo avrebbe inviato ad uscire subito di casa attendendo l’arrivo dei soccorsi. Nel frattempo era stato allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco mentre la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona. La coppia è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette per accertamenti e, per fortuna, le loro condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. I vigili del fuoco, nel frattempo, hanno accertato che all'interno dell'appartamento si è verificato un guasto di media entità ad un tubo del metano.