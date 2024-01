Scappa dai domiciliari, lo ritrovano nascosto in una soffitta: 34enne condotto in carcere

ANCONA – Posto agli arresti domiciliari lo scorso ottobre, si era dato alla latitanza sfuggendo ai controlli della Polizia, trovando rifugio in una soffitta. Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile sono però riusciti a rintracciare un 34enne rumeno, che è stato condotto presso il carcere di Montacuto in custodia cautelare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I fatti risalgono al 14 ottobre del 2023, quando l’uomo era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali nei confronti delle forze dell’ordine intente a procedere ad un controllo nei suoi confronti, nel corso dei quali era anche emersa l’inosservanza del procedimento di espulsione dal territorio italiano a suo carico (disposto dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica).

Una volta convalidato l’arresto, il 34enne era stato collocato il 20 ottobre agli arresti domiciliari presso la sua abitazione (in attesa di ricevere il braccialetto elettronico), da cui era però scappato dopo nemmeno una settimana. E’ stato rintracciato lo scorso 5 gennaio in un appartamento del Piano, dove aveva trovato rifugio in una soffitta. Dopo essere stato nuovamente collocato ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, il giudice per le indagini preliminari ha provveduto a notificare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in attesa del percorso giudiziario per i reati contestati.