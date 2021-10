Fuga di gas, il trattore danneggia il tubo del metano: strada chiusa

Paura ieri pomeriggio (30 settembre) a Belvedere Ostrense quando sulla Sp 18 si è verificata la rottura di una rubazione di metano. La stessa sarebbe stata causata, stando a quanto riportano i vigili del fuoco intervenuti, da un'errata manovra di un mezzo agricolo.

Sul posto i vigili del fuoco di Jesi e, in supporto, l'autogru dalla centrale di Ancona. I pompieri hanno messo in sicurezza la tubazione del gas e rimosso il mezzo agricolo. E' intervenuta anche l’azienda del gas per controllare la situazione e per ripristinare la tubazione. La strada è stata chiusa in via precauzionale per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intervento.