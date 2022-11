Il frullino gli sfugge di mano e gli provoca un grosso taglio sulla gamba: grave emorragia, uomo in ospedale

ANCONA - Lavora con il frullino, si provoca una grossa ferita sulla gamba e una vistosa emorragia. L'allarme è scattato questa mattina in un appartamento in via Panoramica. L'uomo si è tagliato all'altezza del ginocchio e ha subìto una grossa perdita di sangue. Sul posto i medici del 118 e i volontari della Croce Gialla. Una volta bloccata l'emorragia, l'uomo è stato portato a Torrette e attualmente si trova in sala emergenza.