Frontale tra due auto: bimbo di due anni finisce in ospedale

Incidente all'ora di pranzo in via Sparapani ad Ancona. Erano le 13 quando due auto sono rimaste coinovolte in uno scontro frontale. A bordo di una macchina viaggiavano due giovani 25enni e il figlio di una di loro che ha solo due anni. Nell'altro mezzo era presente una donna al volante. Due delle persone coinvolte nello scontro sono finite al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità mentre il piccolo e sua madre sono stati portati al pronto soccorso del Salesi. Sul posto è intervenuta l'equipe della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi di rito. Per fortuna nessuno versa in gravi condizioni.

Ma per la Croce Gialla di Ancona è stata una mattinata di duro lavoro. Alle 11, infatti, tra via Esino e via Conca, un 56enne è caduto sull'asfalto mentre era in sella al suo motorino. Poco prima aveva tentato di schivare un camion che in quel preciso momento stava facendo delle manovre di immissione. I sanitari della Croce Gialla hanno trasportato l'uomo all'ospedale regionale di Torrette.

Caduta anche per un 30enne originario del Bangladesh che stava andando a lavorare con la sua bici in un cantiere navale del porto. All'improvviso si è trovato a terra. Un automobilista aveva aperto lo sportello, probabilmente perché non lo aveva visto arrivare, colpendolo in pieno e facendolo sbattere sull'asfalto. Il trentenne ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette in codice giallo ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.