Frontale sulla Flaminia, quattro feriti e auto a fuoco. Conducente ubriaco: condannato a tre anni

ANCONA - Un sorpasso dove non poteva e il frontale. Quattro i feriti, di cui tre in prognosi riservata, e il traffico in tilt che aveva paralizzato la città. Tre auto coinvolte, una aveva preso fuoco. L’incidente era avvenuto sulla via Flaminia. Era il pomeriggio del 25 novembre del 2018, prima domenica dello shopping natalizio. Ieri è arrivata una maxi condanna al conducente di una Oper Corsa, 48 anni, originario della Liberia ma residente ad Ancona: ha preso tre anni per lesioni stradali gravi e aggravate dalla guida in stato di ebrezza. Aveva un tasso alcolico tra i 2,73 e i 3,44 grammi litro. Per questo è stato condannato anche alla sospensione della patente per due anni. La sentenza è arrivata nel pomeriggio, emessa dalla giudice Maria Elena Cola.

Alla guida di una Opel Corsa, con a bordo tre passeggeri (due donne, una era anche incinta e un uomo) il 48enne procedeva da Ancona verso Falconara quando ha oltrepassato la doppia riga continua. Finendo nella corsia opposta di marcia aveva fatto un frontale con una Alfa Mito guidata da un fabrianese di 63 anni rimasto illeso. La vettura urtata era finita contro una Fiat Punto. Anche questo conducente non aveva riportato ferite. Soccorsi invece tutti e quattro gli occupanti della Opel, guidatore compreso. In tre erano finiti in prognosi riservata poi i giorni refertati per i traumi erano scesi tra i 20 e i 30 di prognosi. Il quarto ferito ne aveva avuti 10. Avevano riportato politraumi toracico e addominale. L’imputato era difeso dall’avvocato Annalisa Galeazzi.