Mascherine taroccate vendute alla Croce Rossa, condannato il fornitore: è frode in commercio

ANCONA - Condannato per frode in commercio per aver venduto 9mila mascherine non a norma alla Croce Rossa, in piena pandemia. Stabilità anche una provvisionale di mille euro da liquidare subito alla Cri Ancona. È finito così il processo, a Bologna, a carico del legale rappresentate di una azienda romagnola che aveva beffato il comitato di Ancona nella vendita dei dpi, i dispositivi di protezione individuale. Il giudice ha sentenziato 4 mesi di condanna. L’acquisto risale ad aprile del 2020, per una spesa di 3.300 euro. Le mascherine erano state prese dalla Cri di Ancona per fare una scorta da distribuire poi ai vari comitati del territorio. Erano contraffatte. Ad accorgersi che qualcosa non andava bene sono stati i volontari, avevano notato delle irregolarità. Si erano insospettiti quando hanno notato delle etichette sovrapposte a quelle originali sugli scatoloni, oltre alla cancellazione della data di fabbricazione dei dispositivi di protezione che risaliva ad alcuni anni prima.

La merce era stata subito restituita al mittente, chiedendo di riavere indietro la somma del pagamento anticipato fatto. Il giudice bolognese ha condannato l’imputato a risarcire la Croce Rossa per quanto patito, stabilendo subito una provvisionale di mille euro e il resto da quantificare in sede civile. La Croce Rossa aveva denunciato ai carabinieri del Nas la questione. Nel processo si è costituita parte civile con l’avvocato Irene Pastore. «I mille euro e altro eventuale denaro che arriverà in sede civile - spiega Gianni Barca, presidente Croce Rossa Ancona - saranno usati per comprare presidi di emergenza o defibrillatori a chi ne avrà bisogno come le persone fragili».