Locale senza scheda di controllo del frigo, sanzione per il titolare

FALCONARA - Polizia e altre forze dell'ordine impegnate nel controllo del territorio falconarese. Sanzionato il titolare di un esercizio commerciale che non aveva la scheda di controllo della temperatura dei frigoriferi. Sotto la lente delle forze dell'ordine anche un altro locale, ma l'esito della verifica è ancora in fase di definizione. 115 le persone conotrollate, insieme a 56 veicoli in 8 posti di blocco.