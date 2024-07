Odissea nel Frecciarossa, quasi 500 persone bloccate a bordo per un guasto, tra malori e rabbia

FALCONARA MARITTIMA – Un’avaria ai freni, con il convoglio in panne nei pressi della Raffineria Api di Falconara Marittima, e 490 persone ferme a bordo – in gran parte provenienti dalla stazione di Milano Centrale – a fronteggiare stanchezza, assenza di acqua e caldo asfissiante solo in parte attenuato dall’aria condizionata. Ha assunto quasi i contorni di incubo il viaggio dei passeggeri del Frecciarossa 8811 costretto ad interrompere all’altezza del quartiere di Villanova la tratta che si sarebbe dovuta concludere alla stazione di Lecce. Alcune persone, stremate, hanno accusato dei malori e sono state soccorse da alcuni medici presenti nel treno. Altre hanno manifestato nei confronti del personale ferroviario tutta la rabbia e la frustrazione accumulata per quella sosta interminabile, ma fortunatamente la situazione non è degenerata.

Alla stazione di Ancona, la preoccupazione di familiari e conoscenti ad attendere l’arrivo del convoglio, oltre alla Protezione Civile che aveva predisposto la distribuzione di bottigliette d’acqua ai passeggeri messe a disposizione da Rfi. In seguito è stato effettuato il trasferimento degli occupanti del Frecciarossa su un altro treno diretto verso sud, ma il guasto ha pesantemente influito su tutta la circolazione su rotaia, con pesanti ritardi accusati su tutta la linea, fino a quattro ore, oltre ovviamente al conseguente disservizio legato alle coincidenze perse da chi ha dovuto attendere a lungo sia a bordo del Freccia e da chi ha dovuto fare i conti con i ritardi accumulati dagli altri convogli.