Addio Comandante e formatore di marinai: è morto Franco Pasqualini

Ancona piange Franco Pasqualini. Il Comandante, storico responsabile delle patenti nautiche di Assonautica Ancona, si è spento oggi dopo una brutta malattia.

E’ stata proprio Assonautica a dare l’annuncio, ricordandolo con un commosso post su Facebbok: «Oggi ha preso il largo per un lungo viaggio il Comandante Franco Pasqualini, storico responsabile dei nostri corsi per patenti nautiche. Ha formato molte centinaia di Capitani, dei quali tanti sono rimasti nostri soci. Burbero e buono, grande marinaio. Non ha ceduto al covid, ma ad una ugualmente seria malattia. D'accordo con la famiglia disperderemo in mare le sue ceneri, come lui voleva, dalla sua Jole. Che le onde ti siano amiche, Franco!»