Undici anni e 4 mesi al killer 17enne: ad incastrarlo le ultime parole della vittima

Undici anni e quattro mesi per omicidio volontario: è la condanna emessa dal giudice del tribunale per i Minorenni di Ancona nei confronti del 17enne romeno (all'epoca dei fatti 16enne) colpevole di aver inferto 5 coltellate, di cui due fatali, che hanno portato alla morte di Franco Lettieri, 56enne ex pentito originario di Salerno. Il brutale fatto di sangue si era consumato in centro storico ad Ascoli Piceno il 15 gennaio poco dopo le 21.30. Il processo in primo grado si è svolto con rito abbreviato. Il pm Giovanna Lebboroni (foto a sinistra) aveva chiesto una condanna a 16 anni e 8 mesi di reclusione.

La sera dell'omicidio il ragazzo aveva chiamato al telefono Lettieri per incontrarlo. All'appuntamneto si era presentato con lo zio Petre Lambru, 57 anni, coimputato nella vicenda. Dopo una breve discussione il minore aveva iniziato ad aggredire Lettieri sferrando 5 profonde coltellate mentre lo zio lo colpiva in testa.

Il 17enne era stato fermato a 48 ore dai fatti. La vittima, infatti, prima di morire era riuscito a chiamare le forze dell'ordine per chiedere aiuto, aveva parlato di un accoltellamento e del fatto che gli autori fossero due. Inoltre prima di spirare aveva fatto in tempo a pronunciare il nome di un parente dei suoi carnefici. L'uomo morì dopo venti minuti dall'accoltellamento ma quelle poche parole bastarono per stabilire dei collegamenti. Quando gli inquirenti entrarono in casa dei sospettati (a quell'epoca coinquilini) trovarono gli indumenti ancora sporchi di sangue nella lavatrice. La visione delle telecamere, poi, ha consentito di incastrare i due. Le spycam mostravano l'andata e il ritorno dal luogo del delitto e, seppure in maniera meno nitida, una parte dell'accoltellamento.