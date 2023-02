Calcio cittadino in lutto, dirigente sportivo trovato morto in bagno

SENIGALLIA - Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, morto Francesco Terrone. L'uomo, 57 anni, era un dirigente dell'ASD Senigallia Calcio ed èstato trovato senza vita in casa. A trovare il corpo, in bagno, è stato il figlio che non vedeva più il genitore uscire da troppo tempo. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco, chiamati per aprire la porta chiusa a chiave. Terrone, cardiopatico, è stato trovato in fin di vita. E' stato stroncato da un infarto pochi istanti dopo. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione.