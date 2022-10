La malattia non gli lascia scampo: Francesco, giovane papà, muore a soli 46 anni

Aveva scoperto di essere malato due anni fa. Francesco Tangorra non ce l'ha fatta: è morto venerdì scorso all'ospedale di Torrette a soli 46 anni. Conosciuto e stimato a Castelfidardo e non solo, Francesco lavorava come agente di commercio per un'azienda di prodotti bio-farmaceutici. Funerali domani, 31 ottobre, alla chiesa di Sant'Agostino a Castelfdardo (ore 15)