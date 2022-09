Ansia per Francesco, scomparso in vacanza. Il fratello lo cerca ad Ancona: «E’ disabile, aiutatemi a trovarlo»

ANCONA - Le sue foto sono appese in diversi punti della pineta del Passetto. Si chiama Francesco Piscitilli, ha 62 anni, è nato a Roma dove lo conoscono come "Franco dell'Alberone". Lo scorso 31 agosto è scomparso da Rimini, dove si trovava in vacanza con il fratello Miro. Lo stesso familiare lo sta cercando ad Ancona: «Non è la prima volta che si allontana e già in passato è stato trovato in questa città, queste zone le frequentavamo spesso anche da bambini».

Francesco, spiega il fratello, ha una disabilità: «Non è pericoloso, ma si vede che ha dei problemi anche di tipo sociale». Miro spiega che Francesco non è nuovo agli allontanamenti volontari. E' sparito alcuni giorni fa da un campeggio di Rimini dove i due si trovavano in vacanza. «A volte, in passato, prendeva il treno da Roma e scendeva a Falconara per guardare il mare, un’altra volta lo abbiamo trovato a Pesaro. Ha le movenze di un clochard, dorme nei portoni e di viso ricorda il pittore Ligabue. Gli manca un dito alla mano destra, infatti vi chiedo la cortesia. Se un tipo che gli somiglia vi dovesse chiede l’elemosina, in caso dategliela sulla mano destra, in modo da poter avere questo ulteriore elemento per riconoscerlo» spiega Miro.

Quando si è allontanato, Francesco aveva un giubbotto di renna marrone, pantaloncini bermuda corti neri. Ha i capelli scuri, medio corti e un accenno di pizzetto. Parla con accento romano stretto e ha dei tic facciali, specialmente nella zona degli occhi. «Spesso parla anche da solo- conclude Miro- se lo vedete chiamate me o la polizia». Di Francesco si è occupato altre volte anche la trasmissione "Chi l'ha visto". Suo fratello chiede di essere contattato, in caso di segnalazioni, al numero 333 919 5362.