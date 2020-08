Contagio in Sardegna, l'imprenditore Francesco Merloni ricoverato a Torrette

E’ ricoverato a Torrette nell'unità operativa di Malattie infettive, ma le sue condizioni sono giudicate buone. Francesco Merloni, fondatore e presidente onorario di Ariston Thermo Group, ex ministro dei Lavori pubblici ed ex parlamentare, ha contratto il Covid. Il contagio è avvenuto in Sardegna, durante una recente vacanza con la famiglia. L’imprenditore 94enne, al rientro da Porto Cervo, ha accusato alcuni sintomi influenzali, tra cui febbre. Sottoposto al tampone, è risultato positivo: di qui la scelta del ricovero a Torrette a scopo precauzionale.

Anche il figlio Paolo e altri parenti sarebbero stati contagiati e ora si trovano in isolamento domiciliare a Fabriano, così come altri componenti della famiglia risultati negativi.