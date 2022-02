Acquaroli di nuovo contro il Green pass: «E' il momento di superare la burocrazia»

ANCONA - «Credo sia utile il superamento di un livello burocratico che condiziona in maniera negativa l'andamento economico delle piccole attività». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ospite in collegamento di Skytg24, commenta la proposta del deputato Claudio Borghi (Lega) che ha presentato un emendamento per chiedere l'eliminazione del green pass dal 31 marzo.

«Dobbiamo distinguere la campagna vaccinale dalla burocrazia e da una serie di regole che da luglio condizionano e cambiano repentinamente creando confusione e danni economici- dice Acquaroli-. Basti pensare alle difficoltà che stanno vivendo le piccole attività che oggi devono rincorrere anche un ulteriore obbligo. Quando il green pass è stato ideato eravamo intorno al 70% di popolazione vaccinata in prima dose mentre oggi siamo oltre il 90%. Credo sia giusto in questo momento rasserenare il rapporto con la popolazione, uno strumento utile anche in termini di riconciliazione tra la popolazione». Il governatore Acquaroli torna anche sul passaggio delle Marche in zona arancione. Colorazione che resterà in vigore anche questa settimana nonostante i tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica siano scesi al di sotto della soglia critica. «Credo che in questo momento sia un errore continuare a classificare le Regioni per colore e continuare a classificarle in maniera così rigida- conclude Acquaroli-. Penso sia fuori dal momento che viviamo e credo che sia un'azione grave perché crea danni sia all'economia che alla socialità. Per quanto riguarda le Marche abbiamo avuto uno sforamento due settimane fa sia degli indici dei ricoveri in terapia intensiva che in area medica. Purtroppo in quella settimana abbiamo avuto un numero elevato di soggetti che si sono positivizzati durante il ricovero per altre patologie ma ora abbiamo una serie di dati che confermano il trend di assoluta regressione del virus».