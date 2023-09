Uno scavo fa franare la casa, evacuata una palazzina a Falconara Alta: famiglie in strada

FALCONARA – Sono arrivati i vigili del fuoco e stanno facendo evacuare una palazzina a Falconara Alta. Ad allertare i pompieri sono stati i residenti che hanno notato dei danni al loro stabile. Il manufatto avrebbe iniziato a franare. Sono in corso accertamenti. Sono 8 le famiglie in strada. Sul posto è arrivata anche la sindaca Stefania Signorini. Il cantiere si trova in via Bordoni. Aveva iniziato a fare degli scavi molto in profondità.

(Servizio in aggiornamento)