Frana tra Aspio e San Biagio, ancora code e disagi da e per Ancona: il sindaco chiama la Prefettura

OSIMO - Ancora disagi per gli automobilisti che dall'Aspio devono raggiungere Osimo e viceversa. La statale 361 è stata interessata da una frana, nei giorni scorsi, causata dal maltempo. Per intervenire, l'Anas ha preventivato un costo di 450mila euro. «Dovrà essere obbligatoriamente finanziato dalla Regione, proprietaria della strada- scrive il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, in una lettera inviata al Prefetto- per tale ragione sono a richiedere con urgenza un tavolo di confronto per trovare nell'immediatezza sia una soluzione temporanea, sia la disponibilità della Regione a dotare Anas quanto prima delle risorse necessarie per attuare l'intervento».