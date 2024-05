Il cammino dei cappuccini raccontato dal suo ideatore. Incontro con fra Sergio Lorenzini

AGUGLIANO - Siamo abituati a vederli con i sandali ai piedi e il saio indossato come loro unico abito. Sono i frati Cappuccini che nelle Marche trovano origine. Devoti a San Francesco, che viveva in povertà occupandosi del prossimo, hanno difeso il loro credo diventando un ordine riconosciuto dalla Chiesa che li voleva riunire, in un’epoca passata, insieme ad altri ordini di frati. Per conoscere la storia che ha dato vita anche ad un cammino tra valli e montagne che attraversano tutte le Marche, da Fossombrone ad Ascoli passando per l’entroterra anconetano e maceratese, Agugliano ospiterà fra Sergio Lorenzini, un giovane frate di 45 anni che ha ideato il cammino dei Cappuccini seguendo i passi e le tappe di due fratelli in fuga che si erano opposti ad una bolla papale che voleva unire tutti gli ordini dei frati. Ad invitare fra Sergio è stata l’associazione culturale “4 ottobre” di Agugliano-Polverigi che lo ospiterà venerdì prossimo alla sala polivalente della biblioteca di Agugliano "Sara lommi" (in via Nazario Sauro 1), alle 21. Il religioso parlerà del suo libro “Il cammino dei Cappuccini” e della storia che racchiude. Un cammino che si percorre in 17 tappe per 400 chilometri. L’ingresso è gratuito. Fra Sergio è atteso nel pomeriggio di venerdì per fare un giro della cittadina, poi sarà offerta lui una cena pellegrina prima dell’incontro pubblico.