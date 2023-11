Il suo registratore di cassa non era collegato con l'Agenzia delle Entrate: stop all'attività per un fotografo

ANCONA - I finanzieri del Comando Provinciale di Ancona hanno scoperto un fotografo di Fabriano che non aveva mai collegato, fin dalla sua istallazione, il proprio registratore telematico alla rete dedicata, evitando in tal modo di comunicare i propri dati fiscali all’Agenzia delle Entrate

Dal controllo dei finanzieri è scaturita una verifica fiscale nei confronti del fotografo che ha permesso la contestazione della mancata dichiarazione di redditi per circa 100mila euro oltre ad Iva per 20mila. L’attuale normativa prevede, infatti, che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro i 12 giorni successivi i dati relativi ai corrispettivi giornalieri conseguiti, certificati con l’emissione dello scontrino elettronico.

Oltre alla sanzione prevista per la mancata installazione del misuratore telematico, è scattata anche la multa accessoria della sospensione dell’attività dell’esercizio commerciale per un periodo di 15 giorni, eseguita nei giorni scorsi.