La chiamano per fare sesso e scopre le sue foto sul sito di scambisti

L’ex fidanzato posta le sue foto sexy sul sito per scambisti tedesco. Lei lo viene a scoprire quando lo sconosciuto le telefona per chiederle di fare sesso. E’ successo a una impiegata 45enne residente ad Ancona. A riportarne notizia è stata l’edizione odierna de “Il Resto del Carlino”.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha denunciato l’ex fidanzato che ora risponderà di diffamazione. Si tratterebbe di foto della donna in lingerie, dove non comparirebbe esplicitamente il volto ma nelle quali lei si è riconosciuta. Secondo l’accusa, si tratterebbe di una ripicca dovuta alla fine della storia. Il diretto interessato ha respinto le accuse. Era già stato denunciato e assolto, sempre dall'accusa di diffamazione mossa della stessa ex.