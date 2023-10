Foto nude in chat ad un bambino: «Ti piacciono?». Non è reato, assolto

ANCONA - «Ti piacciono? Dove le toccheresti?». L'approccio con un bambino di 11 anni era iniziato così, tramite messaggi sul cellulare, dove un adulto inviava al minore foto di donne seminude. Con l'accusa di adescamento di minore l'uomo, un 49enne, era finito a processo. Il padre dell'11enne infatti si era accorto delle foto e lo aveva denunciato alla polizia postale. Oggi il tribunale dorico ha assolto l'imputato perché «il fatto non sussiste». LA STORIA. Nell’estate del 2019 sono iniziati ad arrivare i messaggi spinti tanto che il bambino, dopo aver provato anche a bloccare l’adulto sul cellulare, si è confidato con i genitori facendo vedere loro cosa stava accadendo. Inizialmente tra i due era nata una amicizia virtuale, su Instagram. Sarebbe stato l’adulto, che era iscritto con un nickname, il primo a seguire sul profilo l’11enne. Guadagnata la sua fiducia si è fatto dare il numero di cellulare e le loro conversazioni sono passate via messaggi su whatsapp. Conversazioni spinte, aveva ritenuto l'accusa, e corredate di fotografie di donne quasi nude. Ne avrebbe mandate a centinaia, turbando il bambino che vive in una cittadina dell’entroterra senigalliese.

Il padre aveva controllato i messaggi e poi aveva sporto denuncia. L'imputato era difeso dall'avvocato Luca Montanari. Nel corso delle udienze precedenti erano stati sentiti in aula un ispettore della polizia postale che si era occupato dell’indagine e il papà del bambino. Il genitore aveva raccontato dei messaggi che il figlio gli aveva fatto vedere. «Lo tormentava – aveva sostenuto il padre – era molto insistente e mio figlio gli ha detto più volte di smettere dicendogli che lui era un bambino e aveva solo 11 anni. Quell’uomo però ha continuato. Mio figlio lo ha poi bloccato». All’inizio erano semplici saluti poi i messaggi sono diventati centinaia al giorno, tutti con foto di donne con parti intime scoperte. «Ti piace questa? - gli scriveva -. Cosa le faresti? Cosa vorresti che lei ti facesse?». L’uomo, stando alle accuse, sondava i gusti sessuali del minorenne. All'identità era arrivata la polizia dalle generalità del cellulare ma questo forse non significa che fosse proprio lui a scrivere.