Festa europea: le più belle foto dei festeggiamenti ad Ancona | GALLERY

Fuochi d'artificio e una gioia che esplode in ogni angolo della città per la vittoria dell'Italia agli europei. Sono migliaia le persone radunate al Passetto per festeggiare. Una notte lunghissima dopo una partita sofferta ed entusiasmante.

A pcohi minuti dal termine del match i caroselli hanno invaso la città dorica per una festa azzurra che coinvolge tutti quanti.