Cade da un dirupo, paura per un escursionista: atterra l'eliambulanza

Si trovava a San Lazzaro di Fossombrone quando, per cause ancora da chiarire, è caduto in un dirupo ed è rimasto a terra senza la possibilità di rialzarsi. E' questo quanto successo ad un escursionista nel pomeriggio di ieri, intorno le 18.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco che ha prestato le prime cure. Poi il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.