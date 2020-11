Forza Italia Marche, Battistoni sulla morte di Merloni: «Un duro colpo per la regione»

Dopo aver appreso della triste notizia della morte di Andrea Merloni arrivano le condoglianze del sentatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia: «Una notizia che nessuno si aspettava - commenta in una nota Battistoni - arrivata inaspettatamente e per la quale siamo tutti molto scossi».

Il senatore prosegue: «La perdita improvvisa di Andrea è un duro colpo per le Marche - conclude - parliamo di una persona che si è battuta per anni, come un leone, per la sua azienda, per mantenerne l'italianità e per tutti i suoi dipendenti».