Degrado via Torresi, il comitato Ankon e l’assessore Foresi incontrano i Carabinieri

ANCONA- Il Presidente di Ankon nostra Daniele Ballanti con una delegazione del Comitato di via Torresi e l'Assessore Stefano Foresi si sono recati al Comando dei Carabinieri. Il motivo è per cercare soluzioni contro il degrado negli stabili abbandonati del quartiere delle Grazie. Le 1020 firme raccolte nel quartiere con la petizione lanciata dall'Associazione Ankon nostra e il Comitato di via Torresi hanno spinto infatti le Istituzioni ad ascoltare i cittadini.

L'Assessore Stefano Foresi ha assicurato un'ordinanza del Comune per obbligare i proprietari degli stabili abbandonati a mettere in sicurezza la zona mentre le Forze dell'Ordine proseguono nelle operazioni di controllo. I cittadini dal canto loro continuano in modo discreto ma deciso a sorvegliare il quartiere con una sorta di controllo di vicinato. Seguiranno altri incontri con altre Istituzioni.

Ankon nostra è infatti convinta che solo una piena collaborazione tra Cittadini, Comitati, Comune, Forze dell'Ordine può risolvere i diversi problemi della Città, e in questo caso delle Grazie, dando una risposta equilibrata e concreta alle esigenze dei cittadini senza minimizzare i problemi ma affrontandoli con rigore ed equilibrio.