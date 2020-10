Insieme per il futuro del food, Cna e FoodFind per valorizzare i “nuovi eroi” del settore

Quale futuro per il mondo dell’agroalimentare? Fra delivery e riscoperta del territorio, fra nuove eccellenze culinarie e la tradizione dei sapori “nostrani”, la ricerca del futuro del business nel mondo del Food è da tempo al centro del dibattito. Il digitale da un lato ha dimostrato anche in tempi di lockdown, tutta la sua funzione sempre più essenziale per la filiera agroalimentare. Ma dall’altro lato l’eccellenza e la qualità del prodotto agroalimentare, dalla produzione alla trasformazione, rappresentano il punto di non ritorno per qualsiasi attività food. E proprio da queste due dinamiche che determineranno lo sviluppo delle imprese del settore agroalimentare che nasce una nuova sinergia di valore per tutto il comparto. Cna Ancona, con le sue oltre 1.000 imprese operanti nel settore dell’agroalimentare sul territorio della provincia di Ancona e FoodFind (foto in basso), l’innovativa piattaforma B2B che collega tutti i soggetti della filiera alimentare italiana, hanno stipulato una nuova partnership per mettere nelle mani di tutte le imprese del settore strumenti e opportunità nuove di crescita.

Una sinergia che genera occasioni di crescita reali, digitali e non solo. Oltre infatti alle opportunità di sviluppo che la piattaforma di FoodFind riserva alle aziende associate Cna attraverso uno speciale canale di adesione a canone agevolato, le due realtà hanno già messo in campo due specifiche iniziative di business e di sviluppo per il settore. Il prossimo 8 ottobre, nell’ambito dell’evento Tipicità in Blu organizzato dal Comune di Ancona, CNA in collaborazione con FoodFind organizza il primo B2B del Food sul territorio. Si tratta di un’occasione straordinaria per le aziende produttrici per incontrare distributori, ristoratori e responsabili acquisti della Gdo locale. A dicembre invece sarà FoodFind, insieme a CNA Ancona ad organizzare a Senigallia il gran galà dedicato ai “Food Heroes”, le imprese e i professionisti del settore agroalimentare che con la loro visione e le loro capacità stanno rivoluzionando il mercato del food. Un’occasione straordinaria per conoscere da vicino le storie di impresa sul territorio che stanno cambiano il mondo dell’agroalimentare.

