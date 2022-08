Maxi sequestro di fontane in ghisa provenienti dalla Cina: scattano le sanzioni fino a 30mila euro

ANCONA - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno verificato, presso il porto dorico, 24 pallet contenenti fontane in ghisa provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e destinate a un importatore nella provincia di Fermo.

E' stato riscontrato che i singoli articoli, 350 fontane in ghisa, pronti per l’immissione in consumo, non presentavano sulla confezione l’indicazione della sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea. Si è quindi proceduto al sequestro ammnistrativo per la mancanza delle indicazioni obbligatorie previste dalla legge. Conseguentemente è stata prevista una sanzione amministrativa per un importo da 1.500 a 30.000 euro.