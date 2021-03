Fontana dei Leoni pronta al trasloco, ma c'è l'"ultimatum" per la ricollocazione

La fontana dei Leoni è pronta al trasloco. Smontanta, l'opera che si trovava fino a poco tempo fa in piazza Federico II sta per essere trasferita in piazza della Repubblica, davanti al teatro Pergolesi. Entro il 21 luglio la fontana dovrà essere collocata nella destinazione che occupava in tempi passati, come chiesto da Cassio Morosetti prima di morire

Il vignettista infatti, morto il 13 marzo di un anno fa, aveva scritto nel testamento che avrebbe rivoluto la fontana nella sua collocazione originaria in cambio di un lascito di 2 milioni di euro. Il Comune conta di portare a termine la completa operazione nel giro di tre mesi. Se non dovesse fare in tempo, il lascito di Morosetti andrà ad associazioni benefiche.