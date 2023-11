ANCONA – Nessuna diffamazione sul post pubblicato su Facebook dalla ex consigliera comunale di Osimo, Maria Grazia Mariani, il 1 novembre del 2018. Aveva intimato il sindaco Simone Pugnaloni a versare i soldi raccolti per il piccolo Samuel, il sopravvissuto a Rigopiano, al tutore, dicendo anche li stava trattenendo «indebitamente». Il Comune aveva aperto un conto corrente per raccogliere soldi da destinare al bambino (aveva sei anni quando ci fu la tragedia) che viveva con la sua famiglia ad Osimo. Il 18 gennaio del 2017 aveva perso entrambi i genitori per la valanga di neve che travolse, in Abruzzo, l'hotel di Farindola dove erano alloggiati per vacanza. Era stata raggiunta anche una bella somma con la raccolta fondi, 137mila euro. Il tribunale aveva nominato un tutore provvisorio per il minore e la Mariani aveva espresso dei giudizi sul social dopo che alcuni donatori avevano chiesto di riavere il denaro indietro per darlo loro personalmente al bambino. In un post successivo la ex consigliera aveva anche aggiunto: «Io avrei denunciato il Comune per appropriazione indebita». Non era finita lì.

Era arrivato anche il commento del marito, sempre tramite social, Giovanni Strologo, che scriveva: «Sono 20 mesi che questi denari sono nelle casse comunali – aveva scritto Strologo - la verità è un’altra, che questa somma doveva finire, secondo il sindaco, non al tutore ma all'altra famiglia che ospita il minore». Pugnaloni aveva denunciato entrambi per diffamazione a mezzo social. L'assoluzione è arrivata in abbreviato, davanti al giudice Lamberto Giusti perché «il fatto non sussiste». I due imputati erano difesi dagli avvocati Rino Bartera e Sabrina Bertini. Il sindaco era parte civile con l'avvocato Mauro Pellegrini e chiedeva un risarcimento danni di 10mila euro. Per Pugnaloni la procedura seguita allora «era corretta – aveva sostenuto all'epoca dei fatti - non ho trattenuto indebitamente alcuna somma». Il denaro raccolto era stato poi sbloccato a metà novembre 2018,