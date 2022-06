«Fetore insostenibile, colpa della fogna a cielo aperto»

FALCONARA - La segnalazione di Ancona Viva: «I falconaresi, purtroppo sono abituati, loro malgrado, a sentire le “puzze”, derivanti da attività industriali e da aziende di trattamento di rifiuti speciali nonché dall’inquinamento ambientale, causato dalla presenza di infrastrutture viarie come aeroporto, autostrada e superstrada. Ecco perché i loro nasi ben allenati scovano, anche nel verde pubblico, angoli di degrado che emanano cattivi odori. In un campetto comunale di via Tommasi, adiacente allo stadio di Castelferretti, si è scoperta una pozza maleodorante, per non dire una fogna a cielo aperto, che attira l'attenzione non solo dei tanti che passeggiano e fanno sport in quella zona, ma anche di tanti insetti e roditori attirati da quel fetore. Questo degrado, segnalato dai concittadini, si trova proprio nello stesso campetto in cui la sindaca ha piantato alcuni dei 149 alberi del progetto “Un albero per ogni nato”, previsto dalla legge nazionale del 1992 che impone ad ogni Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato, Anche questa situazione conferma l’evidente disattenzione del sindaco al verde pubblico come in tante altre parti del territorio falconarese».

Prosegue la nota: «Peccato davvero, perché quella zona, dopo i recenti lavori di asfaltatura ed illuminazione, è tornata a vivere ed essere frequentata nelle loro passeggiate dai castelferettesi. Ci auguriamo che questo problema venga risolto tempestivamente così come è urgente eliminare i tanti rifiuti lasciati sotto il ponte della superstrada, in via S. Maria, che da quindici giorni permangono, nonostante le segnalazioni».