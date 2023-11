Non poteva stare ad Ancona, lo trovano in piazza del Papa: denunciato

ANCONA - Dal controllo era emerso che l'uomo era gravato da un foglio di via. Non poteva stare ad Ancona, invece i polizioti lo hanno trovato in piazza del Papa. Il divieto di stare ad Ancona, per il 40enne, risaliva all'agosto del 2022. Per questo motivo, non avendo giustificazioni a sostegno, l'uomo è stato denunciato.