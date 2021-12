Non rispetta il foglio di via obbligatorio: denunciato un 20enne

Un giovane di 20 anni, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, e gravato da un foglio di via obbligatorio dalla città di Ancona emesso dal questore a maggio, è stato rintracciato ieri sera in piazza Cavour ad Ancona.

Il ragazzo non ha saputo dare agli agenti spiegazioni sul perchè si trovasse in città nonostante i divieti e così è stato denunciato per inottemperanza alla misura di prevenzione del Questore. Il 20enne è stato invitato dagli agenti a rientrare a Civitanova, sua città di residenza.