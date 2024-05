Allontanato dalla città per 3 anni lo ritrovano mentre dorme in un appartamento: 36enne denunciato

JESI - Dormiva in un appartamento di via Mura Orientali senza averne titolo e violando il divieto di ritorno in città per 3 anni. La polizia, nella giornata di ieri, ha denunciato un 36enne nigeriano. L'uomo, a seguito di servizi investigativi da parte degli agenti, è stato sorpreso mentre si trovava all'interno dello stabile. Per lui è scattata la denuncia e dovrà rispondere di invasione di edifici e violazione del divieto di ritorno.