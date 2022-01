Si attacca al campanello di casa della ex, non rispetta il foglio di via: denunciato un 37enne

Ieri mattina un uomo è stato multato perché passeggiava in corso Stamira senza mascherina. Nonostante la richiesta degli agenti della questura di metterla, lui si è rifiutato e così è stato sanzionato. Ma non solo multe per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

Nel prosieguo della giornata, infatti, gli uomini delle Volanti hanno individuato un uomo di origine rumena di 37 anni che stava infastidendo la sua ex suonando ripetutamente al citofono di casa della donna.Il 37enne era inottemperante ad un foglio di via dalla città di Ancona a firma del questore Cesare Capocasa e quindi per lui è scattata la denuncia.

Nella serata, l’attività di controllo e prevenzione è stata concentrata principalmente nelle zone centrali della città, insieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Ciò ha portato all’identificazione complessivamente di 62 persone, tra cui alcuni pregiudicati. Nei loro confronti il questore sta valutando l’emissione di idonee misure di prevenzione.