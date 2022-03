Via da Ancona per tre anni, trovato con gli amici a spasso: denunciato

ANCONA -Denunciati per guida in stato di ebbrezza due uomini di 37 e 29 anni mentre un 18enne non ha rispettato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona e così anche per lui è scattata la denuncia. Sono i risultati dei controlli dei carabinieri di Ancona durante il weekend appena trascorso. In totale sono state identificate complessivamente 210 persone.

I due conducenti indisciplinati sono stati controllati rispettivamente in via Cameranense e corso Stamira la notte del 5 marzo. Uno era alla guida di una Jaguar e l’altro di una 500 Abarth: sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con tasso di 1.58 e 1.77 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Sempre nel pomeriggio di sabato i militari hanno identificato simultaneamente 25 giovanissimi. Tra loro il 18enne, responsabile della violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona: il provvedimento gli era stato notificato lo scorso mese di gennaio ed aveva una validità di 3 anni ma il ragazzo, nonostante ciò, è stato sorpreso in via I Maggio.