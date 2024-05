Si rifiuta di lasciare la città nonostante il foglio di via, scattano denuncia e revoca del permesso di soggiorno

JESI – Le forze dell’ordine l’hanno vista nuovamente all’interno dell’Ospedale “Urbani”, dove le era stato intimato più volte di non recarsi più. Pertanto, a carico di un 44enne nigeriana, è scattata ieri la denuncia per violazione del divieto di ritorno continuata nonché l’avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno. La volante si era recata presso il presidio ospedaliero della città, dove la donna è stata trovata per l’ennesima volta, fermamente intenzionata a non andarsene, nonostante le fosse stato notificato un foglio di via con il divieto di fare ingresso nel territorio comunale di Jesi per i prossimi due anni. Pertanto, condotta negli uffici del Commissariato, in modo da impedire turbative o interruzioni del pubblico servizio, la donna è stata denunciata per la violazione della misura restrittiva tutt’ora in vigore, ed anche allontanata dal comune: per lei potrebbe arrivare a breve anche la revoca del regolare permesso di soggiorno regolarmente in suo possesso.

La polizia giudiziaria, nella serata di ieri, ha inoltre eseguito l’ordine di carcerazione - emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona – per un 38enne di origini jesine. L’uomo è stato condannato in via definitiva per rapina aggravata in concorso commessa in Jesi e Monsano, e dovrà scontare una pena residua di due anni ed otto mesi di reclusione oltre a pagare una multa di 600 euro. Dopo gli adempimenti di legge, l’uomo è stato portato presso il carcere di Montacuto.