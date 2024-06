Viola il divieto di ritorno in città e prova a sfuggire ai carabinieri nascondendosi: 29enne scoperto e denunciato

Gli era stato notificato il foglio di via, dovrà rispondere della violazione delle prescrizioni a suo carico. Denuncia anche per un automobilista per guida in stato di ebbrezza: l'alcol test ha rilevato un valore tre volte oltre il limite consentito