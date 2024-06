Ha un foglio di via della durata di tre anni, lo trovano in città al volante insieme ad alcuni amici: denunciato

ANCONA – Gli era stato notificato un foglio di via, il quale stabiliva che non avrebbe dovuto fare ritorno nel territorio comunale ed invece girava tranquillamente per le vie della città a bordo della sua auto con due amici. É quanto scoperto in questo week-end dalla Polizia del capoluogo, che ha intensificato i controlli nelle piazze e nelle vie del centro. Attraverso il pattugliamento delle zone, le forze dell’ordine lo hanno così scoperto nei pressi di corso Stamira in macchina, insieme a due connazionali tunisini, tutti tra i 30 ed i 40 anni. Era destinatario di un foglio di via da Ancona emesso dal Questore solo pochi mesi fa, della durata dei tre anni: l’inosservanza di tale divieto ha così comportato la denuncia.

Un altro ragazzo di 25 anni è stato invece trovato in possesso di circa 0.30 grammi di sostanza stupefacente nei pressi di piazza del Papa. A tradirlo, l’atteggiamento nervoso alla vista degli agenti, cercando di nascondere una sigaretta confezionata artigianalmente contenente la sostanza. Denuncia anche per un 40enne, gravato da numerosi precedenti giudiziari e di Polizia. Durante la notte infatti l'uomo ha avuto una violenta lite con la propria compagna e una volta sul posto i poliziotti hanno scoperto che l'uomo era gravato da diverse misure di prevenzione: avviso orale, foglio di via ed era anche un sorvegliato speciale. Tra gli obblighi che questa misura impone c'è quello di vivere onestamente e rispettare le leggi, cosa che l'uomo aveva disatteso con il suo atteggiamento. É stato pertanto condotto negli uffici di via Gervasoni e denunciato a piede libero.