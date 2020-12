Focolaio Covid-19 nell'Rsa di Corinaldo, sono 19 le persone positive

Un focolaio di Covid-19 è stato riscontrato nell’RSA di Corinaldo dopo aver eseguito nei giorni scorsi uno screening al personale e agli ospiti. Sono risultati positivi, tutti asintomatici, 9 pazienti, 5 infermieri e 5 Oss. I positivi verranno trasferiti in giornata in altre sedi sanitarie, Senigallia, Chiaravalle, Fossombrone e Galantara, predisposte per accogliere i casi di positività al coronavirus. Rimangono in struttura 10 pazienti negativi. L’Asur sta già provvedendo alla sanificazione di tutti gli ambienti come da protocollo.