Flixbus | Scambia la valigia di un'altra passeggera, l'appello di Valeria: "E' di una ragazza scesa ad Ancona"

ANCONA - "Viaggiavo su un Flixbus. Credo che una ragazza scesa ad Ancona abbia scambiato i nostri bagagli. Io ho la sua valigia e vorrei tanto restituirla perché so che questa ragazza vorrà i suoi effetti personali proprio come me. Se poteste fare qualcosa per lei e per me sarebbe di molto valore". E' questo l'appello di Valeria Denise che ha lanciato un appello per ritrovare la ragazza che avrebbe scambiato il suo bagaglio.

"Ero nella tratta del Flixbus 421 con capolinea a Pescara. Io sono salita a Bologna e scesa a Pescara (capolinea). Nel mentre ha fatto due fermate: Rimini e Ancona. La sua valigia è media, nera, 2 ruote e marca Roncato. Sulla maniglia ha un adesivo verde. Dentro c’è un cappotto rosa, diverse scarpe, una borsa verde, alcuni vestiti e cibo per gatti. La mia valigia è media, nera, 4 ruote e senza targhetta della marca perché caduta. Dietro, vicino alle ruote posteriori, la tela è strappata a forma di triangolo. Nella tasca grande davanti c’è un libro (“Chiedimi la luna”), mentre dentro ci sono solo vestiti. Pantaloni, maglioni e intimo".