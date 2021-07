Flc Cgil Marche, Antonio Renga è il nuovo segretario generale

Flc Cgil Marche, cambio al vertice: Antonio Renga è il nuovo segretario generale della categoria che si occupa di scuola, ricerca, università. Subentra a Lilly Gargamelli. Renga è stato eletto oggi a grande maggioranza dall’assemblea generale della Flc, riunita ad Abbadia di Fiastra, presenti Francesco Sinopoli, segretario nazionale Flc e Daniela Barbaresi, Segretaria Generale Cgil Marche.

Classe 1978, Renga è nato a Napoli e vive a Macerata. Tra i vari incarichi, è stato assessore alle Politiche sociali nel comune di Quarto Flageo dal 2006 al 2008; nel dicembre del 2008 si è trasferito dall’Università di Napoli a quella di Macerata e ha ricoperto il ruolo di Rsu (rappresentante sindacale unitario) per due mandati. Dal settembre 2010, Renga è in distacco sindacale presso la Flc Cgil di Macerata dove dal 2004 ad oggi ha ricoperto l’incarico di segretario provinciale. «In un momento delicato come questo per la scuola – dichiara Renga –, assumere questo incarico è particolarmente significativo. E’ un grande impegno, le priorità del settore sono tante, soprattutto dopo la pandemia. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e dare il massimo».