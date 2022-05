La struttura è degradata, cadono pezzi di intonaco e tegole sul marciapiede: paura per i passanti

ANCONA - Cadono pezzi di intonaco e tegole sul marciapiede di un cornicione di una casa nel quartiere di Torrette. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona è intervenuta questa mattina in via Flaminia per mettere in sicurezza la zona. Il palazzo avrebbe subito un dissesto statico.

Sono state eliminate le parti pericolanti della struttura con l'autoscala e la parte sottostante è stata transennata dall'ufficio tecnico comunale. Per fortuna non ci sarebbero persone coinvolte.