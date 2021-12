Maltempo, esonda il fiume: uomo rimane intrappolato nell'auto

Il fiume Musone esonda e lui rimane bloccato in auto: attimi di panico per un automobilista soccorso a Campocavallo di Osimo. (VIDEO)

I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del laghetto di pesca sportiva, per un'automobilista rimasto bloccato in auto a causa l'esondazione del laghetto e del fiume Musone. La squadra dei pompieri sul posto ha tratto in salvo la persona e ancorato l'auto in attesa della rimozione.