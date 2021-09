Fissati i funerali di Jennifer Fiori: l'autopsia rivela le cause della morte

Sono fissati per sabato 11 settembre alle 16 i funerali di Jennifer Fiori, la ciclista 35enne morta lunedì in seguito ad un tragico incidente stradale sulla Corinaldese. L'ulimo saluto si terrà presso la chiesa di Santa Maria della Pace, a Sassoferrato. La camera ardente, invece, sarà allestita presso la casa del commiato Belardinelli, sempre nella cittadina, e sarà aperta da oggi pomeriggio alle 15. La famiglia ha deciso di devolvere tutte le offerte raccolte durante il funerale alle associazioni no profit locali. Jennifer lascia la mamma Giuseppina, il papà Vincenzo, il fratello Alex e la cognata Gaia, oltre ai tanti amici e conoscenti che le volevano bene.

L'esito dell'autopsia intanto ha confermato ieri che la giovane è morta a causa di un gravissimo politrauma che ha causato lesioni interne fatali. L'esame, eseguito nell'ambito nell'indagine aperta per omicidio stradale dove sono indagati i due conducenti coinvolti nel sinistro, è stato svolto all'istituto di medicina legale di Torrette dal professor Adriano Tagliabracci. Dopodiché la salma è stata restituita ai parenti per permettere i funerali.

Ieri mattina il pubblico ministero ha affidato l'incarico all'ingegner Augusto Della Monaca per valutare la dinamica dello schianto. Avrà 90 giorni di tempo per stilare una relazione (inizierà a lavorare sul caso dal 29 settembre).